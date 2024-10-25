انت الأن تتابع خبر "وشك هينور من النضافة".. معجزة ربانية للتخلص من البثور السوداء بالنشا ومعجون الأسنان في ثواني وبدون أي مجهود.. فنانة كويتية تنصح الجميع بها !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعدّ البثور السوداء من المشاكل الشائعة التي تؤثر على جمال البشرة ونقائها، وخصوصًا في منطقة الأنف. تتكوّن الرؤوس السوداء نتيجة لتراكم الدهون والخلايا الميتة في المسام، ما يؤدي إلى ظهورها بشكل مزعج ومن الوصفات الطبيعية الفعّالة التي أثبتت نجاحها في حل هذه المشكلة وصفة تجمع بين النشا ومعجون الأسنان، حيث تساعد هذه الوصفة في تنظيف البشرة بعمق وإزالة التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، كما تعمل كعملية تقشير تزيل الخلايا الميتة وتترك بشرتكِ ناعمة ونقية.

مكونات وصفة النشا ومعجون الأسنان

لتحضير هذه الوصفة البسيطة والمتوفرة، نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقتان كبيرتان من معجون الأسنان

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

لتهدئة البشرة بعد الماسك:

ماء ورد بارد

قطع قطن

طريقة تحضير الوصفة

في وعاء عميق، ضعي معجون الأسنان مع النشا، واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات.

أضيفي دقيق الأرز واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط.

أضيفي عصير الليمون والبيكنج بودر وقلبي جيدًا.

أخيرًا، أضيفي زيت الزيتون واخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام متجانس.

يُنصح بحفظ الخليط في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة للحفاظ على جودته حتى وقت الاستخدام.

طريقة استخدام ماسك النشا ومعجون الأسنان

للحصول على أفضل النتائج، يُفضل اتباع الخطوات التالية عند استخدام الوصفة: