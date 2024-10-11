"نازله من السما" … عشبة معجزه رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد اخرى لا تخطر علي بال الجن الأزرق!!!.. تعرف عليها

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رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأمراض المناعية ومنها مرض التهاب المفاصل وهو يؤدي إلى آلام في المفصل كما يؤدي إلي احمرارها ويعرقل حركة المريض ويسبب الكثير من التورم والعلاج لهذا المرض يتأثر بسن المريض وحجم المرض والصحة العامة للشخص المصاب بالمرض، وله علاج قصير المدة فهو يقوم بتقليل الأعراض في وقت قصير وهناك علاج على المدى الطويل وفيه يتم منع حدوث انتكاسات للمريض كما يساهم العلاج طويل الأمد في منع تطور مرض التهاب المفاصل.

علاج التهاب المفاصل بالأطعمة الطبيعية

باستطاعتك تخفيف آلام والتهابات المفاصل عن طريق الأغذية الطبيعية، وهذا ما يساعد في تحسين صحة المريض بشكل عام حيث يوجد الكثير من الأغذية التي تساهم في تقليل التورم والالتهابات، وبالتوازي مع تناول الأطعمة المفيدة على المريض أن يبتعد عن الأطعمة المضرة وإليكم الأطعمة الصحية:

الأسماك.

الخضروات.

الفاكهة ولكن باعتدال وعليك الحذر إن كنت تعاني من السكري.

البذور.

الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

المكسرات ولكن قم بنقعها أو تحميصها لأن تناولها نيئة لا يعد الطريقة الأمثل لأخذ كل الفوائد التي تحتوي عليها.

الأعشاب التي تساعد في علاج المفاصل

هناك أعشاب تساهم في علاج التهاب المفاصل وهي: