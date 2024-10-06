انت الأن تتابع خبر لن تتوقعها.. فوائد خرافية للكاجو ستجعلك تدمن تناوله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكاجو هو نوع من المكسرات المعروفة يتميز بشكله الفريد وطعمه اللذيذ، وبالرغم من ثمنه المرتفع إلا أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، حيث يعتبر مصدرا غنيا بالبروتينات والدهون الصحية والمعادن وعنصر الزنك، والعديد من الفيتامينات الأخرى التي لا غنى عنها، كفيتامين ب المهم لصحة أعصاب الجسم، وهذا ما يجعل فوائد الكاجو مميزة ومغذية عند إدراجه في النظام الغذائي.

فوائد الكاجو

مصدر مذهل للعناصر الغذائية: يعد الكاجو من المكسرات لذيذة الطعم التي تحتوي على المغنيسيوم، والحديد، والبروتين والدهون الأحادية غير المشبعة، كما يحتوي على كميات قليلة من الحمض الدهني أوميجا3، ويحتوي على مضادّات التأكسد، كما يعد من أقل أنواع المكسرات التي تحتوي على الدهون، مما يجعله ذو فوائد عديدة على صحة الجسم.

يحافظ على صحة القلب وتنظيم نسبة الكوليسترول: يرجع ذلك لاحتواء الكاجو على نسبة جيدة من الدهون الصحية، لحماية الجسم من التعرض لجلطات القلب، وأيضا تناوله يقلل فرص التعرض للارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، وكل ذلك بسبب احتوائه على نسبة جيدة من الدهون الصحية وغير الضارة.

يقوى الجهاز المناعي: نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من عنصر الزنك، فهذا يساعد فى تعزيز صحة الجسم، والحفاظ على تقوية المناعة.

الحفاظ على صحة العظام: يعد الكاجو من الأطعمة الغنية بالنحاس والذي له دور في الحفاظ على صحة العظام، والوقاية من أمراض الهشاشة وترقق العظام خاصةً في وجود المغنيسيوم والكالسيوم.

خسارة الوزن: على الرغم من محتوى الكاجو العالي نسبيًا بالسعرات الحرارية، إلا أنه قد يساعد في خسارة الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي صحي محسوب السعرات الحرارية، إذ إن غناه بالبروتينات يجعل له دور في زيادة معدل عمليات الأيض، وزيادة الإحساس بامتلاء المعدة والشبع لفترة أطول.

صحة الفم.

نظرا لاحتواء الكاجو على نسبة عالية من عنصر الفسفور، فهذا يجعله يساهم بشكل ملحوظ فى الحفاظ على صحة الفم والأسنان، ويقلل فرص الإصابة بالتهابات اللثة، ومشاكل الاسنان المختلفة.

أفضل طرق لتناول الكاجو

يمكن الحصول على فوائد الكاجو الصحية من خلال ما يلي: