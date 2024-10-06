انت الأن تتابع خبر انسي الفرد والبروتين بعد النهاردة!!... بكيس خميرة واحد هتعملي اقوى وافضل كيراتين طبيعي في البيت لفرد وتنعيم الشعر في اقل من نصف ساعة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -
تعتبر الخميرة واحدة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كبيرة للشعر، حيث انها تساهم في فرد الشعر ومنحة طول ونعومة مميزين خلال وقت قياسي، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات تعمل كنوع من انواع الكيراتين الطبيعي للشعر سواء كان في تغذيتة او في ترطيبة، وفي حالة الاستمرار على تلك الوصفة فإن شعرك سوف يصبح مثل الحرير بدون هيشان وبدون تقصيف، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج
مكونات عمل كيراتين الخميرة للشعر
- كيس من الخميرة الفورية.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق من العسل.
- ثمرة واحدة من الموز.
- ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.
طريقة عمل كيراتين الخميرة للشعر
- في اول خطوة قومي بهرس الموز جيدًا حتى يصبح ذو قوام ناعم ثم ابدئي في اضافة العسل والبيض إلى الموز مع التقليب جيدًا، ثم اضيفي الفازلين للحصول على افضل ترطيب، بعد ذلك قومي بإضافة كيس الخميرة الفورية حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي، اتركي الخليط لمدة حوالي عشر دقائق ثم ابدئي في وضعه على الشعر من الجذور حتى الاطراف مع تركة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، بعد ذلك قومي بغسل شعرك لتلاحظي نتيجة الماسك من الاستخدام الاول، ولأفضل نتيجة لشعر حريري وناعم وبدون هيشان او تقصف يمكن عمل الماسك مرة واحدة شهريًا مع تغيير الاضافات في كل مرة بين الفازلين والزبادي والنشا.