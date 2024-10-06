انت الأن تتابع خبر انسي الفرد والبروتين بعد النهاردة!!... بكيس خميرة واحد هتعملي اقوى وافضل كيراتين طبيعي في البيت لفرد وتنعيم الشعر في اقل من نصف ساعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تعتبر الخميرة واحدة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد كبيرة للشعر، حيث انها تساهم في فرد الشعر ومنحة طول ونعومة مميزين خلال وقت قياسي، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات تعمل كنوع من انواع الكيراتين الطبيعي للشعر سواء كان في تغذيتة او في ترطيبة، وفي حالة الاستمرار على تلك الوصفة فإن شعرك سوف يصبح مثل الحرير بدون هيشان وبدون تقصيف، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات عمل كيراتين الخميرة للشعر

كيس من الخميرة الفورية.

بيضتان.

ثلاث ملاعق من العسل.

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

طريقة عمل كيراتين الخميرة للشعر