الحوار الوطني منصة هامة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة والدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى أصبح منصة هامة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة والدولة، ومن خلاله نعمل على جمع العديد من الآراء والمشاركات من مختلف الإتجاهات المتباينة وهى تعطى صورة للحكومة عن وجهات النظر للمجتمع المصرى".

وأضاف رضا فرحات، خلال مداخة لقناة إكسترا نيوز، أن الجلسات المتخصصة بعد هذه المشاورات والمناقشات المفتوحة والآراء التى تصل لمنصة الحوار الوطنى بها نوعا من التخصصية والجدية تعطى عددا من المقترحات والحلول.

ولفت رضا فرحات إلى أن الدعم النقدى يعمل على تخفيض التسرب والفاقد من الدعم العينى الموجودة حاليا، ويتيح نوعا من المرونة للمواطن فى معرفة التغطية لمتطلباته فى السلع التى يحتاجها، ويحسن كفاءة الإنفاق العام للدولة، وتقليل نسبة الهدر فى منظومة الخبز، موضحا أن 50% من الدعم العينى غير موجه لمستحقيه.