انت الأن تتابع خبر شجرة حقيقية تنتج مادة «أغلي من الذهب» يتم زراعتها في هذه الدولة.. سعر الكيلو الواحد منها يباع بـ 100 ألف دولار! (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخبايا والأسرار الخطيرة تملأ عالم النباتات ، ولا يوجد أحد قادر علي مقاومة النباتات الخارقه التي تمتلئ بالاسرار ، وتوجد مجموعة كبيرة من الأشجار ذات القيمة العالية وتأتي “شجرة الراتنج” أو كما يطلق عليها البعض “شجرة العود” ضمن هذه الأشجار، والتي عرفها البعض أثناء البحث حول كيف تُستخرج المادة العطرية المميزة “العود” فهذه الشجرة تحمل أهمية بالغة خاصة في الدول العربية بسبب الدور الذي تقدمه في الصناعات العطرية وتأثيرها على الإقتصاد.

الشجرة الثمينة

هل سمعت يومًا عن الشجر الأغلي في العالم ؟ ، وماذا ينتج ؟ ، حيث توجد هناك بعض الأشجار التي تسمي في منظوري انا شخصيًا للأغنياء فقط ، حيث يوجد أنواع عديدة من الأشجار التي تُعرف بالثمن الباهظ للثمار أو الزيت التي يُستخرج منها وذلك لقيمتها الثمنية وإقبال الشركات العالمية عليها من أجل تقديم منتجات مميزة، ومن بين هذه الأشجار يلمع اسم “شجرة الراتنج” وهي الأعلى سعرًا في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويتم زراعتها في دول آسيا مثل الصين وماليزيا واندونيسا (علي حد علمنا).

القيمة التجارية والمادية للشجرة

بكل تأكيد لم يختلف الخبراء هنا على القيمة التجارية والمادية لهذه الشجرة المعجزة التي تنتج مادة اغلي من الذهب ، بل أشاد الجميع بأن لها قيمة عالية، فهي الآن تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث القيمة وذلك لشدة المنافسة والتهافت بين الشركات للحصول على السائل الخارج منها، وتبعًا لما أوضحته التقارير الإعلامية فإن السائل “زيت العود” الذي يتم استخراجه من هذه الشجرة يمكن أن يصل سعر الليتر الواحد منه إلى سعر 1200 دولار، كما أن هناك بعض الزيوت الاخرى عالية الجودة التي تُستخرج من الشجرة ويصل سعر الليتر الواحد منها إلى 100 ألف دولار.

كيف يخرج العود من الشجرة