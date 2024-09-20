انت الأن تتابع خبر للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة.. الوصفة السحرية القهوة والفازلين الجهنمي هيشد بشرتك ويرطبها - هتنوري حرفياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر وصفة القهوة والفازلين من الحلول الطبيعية الفعالة لمكافحة التجاعيد وتفتيح البشرة تجمع هذه الوصفة بين مكونات بسيطة تعمل على شد البشرة وترطيبها بعمق، مما يمنحك إشراقة ملحوظة منذ الاستخدام الأول.

تتكون الوصفة من ملعقة من مسحوق النشا، ملعقتين من الفازلين، ملعقة من زيت لبان الذكر، وملعقة من القهوة لبدء التحضير، يُنصح بتسخين الفازلين في وعاء حتى يصبح لينًا، ثم يُضاف إليه القهوة ويتم خلط المكونات جيدًا بعد ذلك، تُضاف النشا وزيت لبان الذكر ويُخلط المزيج باستخدام مضرب يدوي حتى الحصول على قوام كريمي. يُحفظ الخليط في وعاء صغير ليبرد ويتماسك.

لتحقيق أفضل النتائج، يُفضل تطبيق القناع على الوجه بالتساوي قبل النوم وتركه طوال الليل في الصباح، يُغسل الوجه بماء الورد ثم يُجفف ويُستخدم مرطب للحفاظ على الرطوبة يُنصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا، مما يسهم في تعزيز نضارة ومرونة البشرة.

تُعتبر القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز من حماية البشرة من الأضرار البيئية، بينما يُعرف الفازلين بخصائصه المرطبة الفعالة التي تساعد في الحفاظ على نعومة البشرة بالإضافة إلى ذلك، يُعزز زيت لبان الذكر إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تحسين مرونة وملمس البشرة بشكل ملحوظ.

كما أن استخدام هذا القناع لا يُعزز فقط من جمال البشرة، بل يُساهم أيضًا في تقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات، مما يمنحك بشرة أكثر صفاءً وإشراقة يُنصح بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدام القناع، للتأكد من عدم وجود ردود فعل سلبية.