انت الأن تتابع خبر عشبة سحرية هدية من الله لعباده||... تخفض السكر التراكمي فوراً وتمتص كل المخاطر... لاتفوتك تعرف عليها الآن..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر أوراق الكاري من الأوراق التي يتم الحصول عليها من شجرة تسمى شجرة الكاري والتي يتم تواجدها في آسيا وهذا الموطن الأصلي لزراعتها كما أنه يقصر تواجدها في بلاد الهند والمناطق الاستوائيه وشبه الاستوائيه لأنها تستخدم في تحضير العديد من الادوية وتستخدم كطب بديل في الهند جانب اعتبارها من أهم التوابل التي تضيف نكهات مميزه لتحضير الطعام ويمكنك التعرف على فوائد واستخدامات أوراق الكاري من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

ورق الكاري والسيطرة على مرض السكر