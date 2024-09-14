انت الأن تتابع خبر «هتجنني جوزك!!»..ضعي القرنفل علي وزيت الزيتون وضعيهم علي هذه المنطقة ولن تصدقي المفاجأة..أقوي من السحر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة قوية لزيت الزيتون بالقرنفل قبل النوم من أبرز الوصفات التي شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث، زيت الزيتون من أهم وأهم الزيوت العلاجية وفي مقدمتها زيت الزيتون وهو مكون صحي يمكن استخدامه في جميع الوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة ومنها زيت الزيتون، حيث أن له العديد من الفوائد المختلفة، فتابع معنا الأسطر التالية لمعرفة جميع تفاصيل وصفة زيت الزيتون والقرنفل، فهو له العديد من الخصائص المباشرة خاصة عند استخدامه مع القرنفل.

وصفات قوية قبل النوم لزيت الزيتون والقرنفل

القرنفل وزيت الزيتون العديد من الخصائص الرائعة في مجالات الطب والجمال، يمكنك أدناه معرفة كيفية إضافة زيت الزيتون للقرنفل لشعرك.

الطريقة

اطحني القرنفل المحمص جيدًا، ثم أضيفي 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، اخلطي في وعاء مناسب، غطي الوعاء جيدًا واتركيه في مكان مظلم بعيدًا عن الشمس لمدة 7 أيام، في نهاية الوقت المحدد يُصفى الزيت جيدًا لإزالة الشوائب الزائدة، ثم يُدلك الخليط برفق على فروة الرأس وجذور الشعر، يُترك على الشعر لعدة ساعات، وأخيراً يُغسل الشعر كالمعتاد،

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر