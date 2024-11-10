انت الأن تتابع خبر سم قاتل .. هذا النوع من الفواكه لا تتناوله على الريق.. يؤثر سلبا على المعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دون أدنى شك أن الفواكه هامة للغاية وتمد الجسم بالعديد من المغذيات الطبيعية، ولكن هل تساءلت يوماً عن الوقت المناسب لتناولها؟، وبشكل عام نجد أن وجبتك الأولى تعتبر أهم وجبة على الإطلاق وذلك لما تمده للجسم من طاقة لأداء مهامه اليومية، فضلاً عن ضرورة تناول المشروبات الصحية على الريق، هذا إلى جانب تأثير الوجبة الأولى على مستوى وزنك ونشاطك اليومي، وللمزيد تابعونا.

فاكهة لا يمكن تناولها على الريق

في نطاق الحث على تناول وجبة الفطور التي تستوجب احتوائها على كمية من الخضروات والبروتين، بجانب أهمية الحصول على وجبة متوازنة، فلابد من اختيار الوجبة المناسبة للإفطار بعناية وبما يناسب تفضيلات الشخص وما يحتاجه من قيمة غذائية، بالإضافة إلى ضرورة الالتفات إلى عدم تناول الحمضيات على بمختلف أنواعها من الفواكه على معدة فارغة، وذلك لتأثيرها الضار على المعدة على الريق وليس بشكل مباشر فور الاستيقاظ وذلك لاستفادة من فوائدها للجسم.

تأثير الحمضيات على المعدة خلال وقت الفطور