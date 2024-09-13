انت الأن تتابع خبر "نزلت 25 كيلو في أيام قليلة".. فتاة سعودية تكشف عن وصفة جهنمية خارقة المفعول لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن.. تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص يبحثون بصورة مستمرة للتعرف على وصفات التخسيس بسبب تراكم الدهون والسموم في الجسم وخاصة في منطقة البطن والأرداف، كما أنه يمكنك التعرف على وصفات طبيعية مضمونة للتخسيس دون الحاجة لتناول العقاقير ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج
فتاة سعودية ووصفة التخسيس السحرية
قامت فتاة سعودية بتوضيح طريقة التخسيس التي قامت باستخدامها من أجل الحصول على قوام رشيق مناسب لطولها حيث أنها فقدت من وزنها 25 كيلو من خلال استخدام هذه الوصفة وهذا خلال شهر واحد فقط ويمكنك التعرف على ما فعلته من خلال التالي:
- قالت في مقطع فيديو متدازل إنها توقفت عن تناول نوعين من الطعام هما السكريات والنشويات، التى تتثمل فى عدم تناول الأرز والمكرونة والسكر والخبز لمدة شهرين، وهو ما تسبب في فقدانها 25 كيلو خلال 4 أسابيع.
- أكدت أنه إذا امتنع الشخص عن تناول الخبز الأبيض والسكر من وجباته بشكل نهائي لمدة شهر يستفيد جسمه بالكثير من الفوائد مثل خفض الوزن بمعدل 12 كيلو في الشهر الواحد على الأقل.
- وفقا للجمعية الألمانية للتغذية إن كمية الخبز اليومية السليمة تراوح بين 200 و300 غرام.
- وأضافت الجمعية أن من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة، فهو غني بالألياف الغذائية ذات الفوائد المتعددة للصحة
- تساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعا، كذلك تحدّ من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة وأمراض القلب والأوعية الدموية.