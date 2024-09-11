مكونات وطريقة عمل سلطة الآساي والفواكه الطازجة

انت الأن تتابع خبر vمكونات وطريقة عمل سلطة الآساي والفواكه الطازجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر سلطة الآساي والفواكه الطازجة وجبة مثالية للإفطار أو وجبة خفيفة، حيث تجمع بين النكهات الطبيعية والفوائد الصحية، تعتمد هذه الوصفة على مزيج من الآساي المثلج والموز الطازج، مما يمنحها قواماً كريميّاً ولوناً زاهياً، تضيف الفواكه المتنوعة مثل الفراولة والتوت لمسة من الانتعاش، بينما تمنح زبدة الفول السوداني والجرانولا لمسة من النكهة الغنية والقوام المقرمش، استمتعي بوجبة لذيذة ومغذية تُمثل مزيجاً مثالياً من الطعم والفائدة.

مكونات سلطة الآساي والفواكه الطازجة

موزة واحدة مقطعة.

فراولة حسب الرغبة مقطعة لحلقات.

ربع كوب توت مشكل حسب الرغبة وطازجة.

ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني.

ملعقة كبيرة جرانولا.

موزة واحدة إضافية مقطعة لحلقات رقيقة.

مغلفان من الآساي مثلج.

ربع كوب حليب.

طريقة إعداد سلطة الآساي والفواكه الطازجة

ابدئي بتقطيع الموز إلى شرائح صغيرة.

ضعي الموز المقطع في محضرة الطعام.

أضيفي مغلفين من الآساي المثلج إلى الموز.

صبي ربع كوب من الحليب على المكونات.

قومي بتشغيل محضرة الطعام على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات بشكل كامل ويصبح الخليط ناعماً وسلساً.

إذا كان الخليط كثيفاً جداً، يمكنك إضافة قليل من الحليب حسب الحاجة للحصول على القوام المطلوب.

بعد أن يصبح الخليط جاهزاً، صبيه في طبق التقديم. للتزيين، قطّعي الفراولة إلى قطع صغيرة، ثم رشيها على سطح الخليط.

أضيفي قطع الموز المتبقية والتوت الطازج فوق الفراولة.

قومي بملء ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني ووزعيها على سطح الخليط بشكل متساوي.

في النهاية، رشي الجرانولا على الوجه لإضافة قرمشة.

قدمي الطبق مباشرة فور التزيين للاستمتاع بطعمه الطازج والشهي، وبألف هنا.