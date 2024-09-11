انت الأن تتابع خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك هيصبح ناعم جدا مثل الحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرد الشعر بالنشا، يستخدم النشا في صناعة الحلويات وكذلك الأطعمة، حيث يعطي مذاق رائع ولذيذ لبعض الأطعمة، كما يدخل في وصفات البشرة، حيث يساعد على شد جلد البشرة والقضاء على التجاعيد وخلايا الجلد الميت، ويجدد الخلايا ويعيد للبشرة النضارة والنعومة السحرية، ولم تتوقف استخدامات النشا في الأطعمة ووصفات البشرة فقط، بل يدخل في وصفات فرد الشعر، حيث يساعد على فك تشابكات الشعر وترطيبه، ويجعل الشعر ناعم الملمس ومفرود، كما يتم إضافته إلى عدة مكونات طبيعية تساعد على فرد الشعر، بدلا من الاعتماد على المكواة أو عمل بروتين او كيراتين للشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالنشا.

فرد الشعر بالنشا

إذا كنتِ تعانين من الشعر المموج والمجعد، فإن وصفة النشا سوف تساعدك على حل هذه المشكلة بشكل سريع، حيث يساعد على ترطيب الشعر وسهولة تفريشه، كما أن مكوناتها كلها طبيعية وتعطي نتائج سريعة للشعر الخشن، ولتحضير الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من عصير الليمون كبيرتين.

غطاء الرأس.

شامبو.

طريقة فرد الشعر بالنشا

يساعد جوز الهند على تكثيف عملية فرد الشعر بكل سهولة، حيث يحتوي على فيتامينات ومركبات هامة تغذي الشعر وترطبه، وزيت الزيتون يساعد على تنعيم الشعر، لذا فإن مكونات الوصفة ممتازة للتخلص من الشعر المموج المزعج، حيث يتم تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

يتم تحضير وعاء ونضع فيه حليب جوز الهند وزيت الزيتون ونقلب المكونات.

نضع عصير الليمون والنشا في وعاء آخر ونقلب المكونات حتى تصبح طرية.

نضيف جميع المكونات على بعضها ووضعهم في إناء على النار ونقلب حتى يصبح القوام كثيف.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد.

بعدها نقوم بتوزيع الخليط على شعر الرأس ونضع عليه غطاء الرأس البلاستيكي.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو وتمشيطه بأمشاط خشبية.

نكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

يساعد الخليط على ترطيب الشعر وسهولة تفريشه

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالفازلين

وإليكم أهم المكونات الأساسية للوصفة مع بيان الطريقة التي من الممكن أن تتبع للتحضير.

مكونات خليط الفازلين لتنعيم الشعر

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت السمسم