انت الأن تتابع خبر هتنظف القولون في دقائق.. أفضل الأعشاب الطبيعية للتخلص من البراز المتحجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة البراز المتحجر في القولون من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص، وهذا يرجع إلى عسر الهضم ومشكلات القولون التي تؤثر على عملية الهضم، لذلك فإن تنظيف القولون بشكل مستمر سوف يجعلك تتخلص من هذه المشكلة، وذلك يتم من خلال تناول بعض الأعشاب الطبيعية والمشروبات التي من شأنها تنظف القولون وتخلصك من البراز المتحجر.

أفضل الأعشاب الطبيعية للتخلص من البراز المتحجر

توجد مجموعة من الاعشاب الطبيعية والمشروبات التي يمكن أن تحضرها بشكل يومي لتساعدك في التخلص من البراز المتحجر ومشاكل القولون حيث أن هذه المشروبات تعمل على تنظيف القولون في دقائق معدودة، وتتمثل هذه المشروبات في الآتي:

مشروب النعناع

يأتي النعناع على رأس قائمة المشروبات التي تعمل على التخلص من جميع مشاكل الهضم، وهذا يرجع لاحتوائه على زيت المنثول والذي يتميز بمضادات التشنج، كما يعمل بشكل فعال على تنظيف القولون وتحسين عملية الهضم، لذلك ينصح بتناوله بعد تناول الطعام مباشرة.

شاى الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تحسين عملية الهضم، وأيضا تسريع عملية الايض، والتخلص من الانتفاخ، لذلك ينصح بتناول مشروب شاي الزنجبيل في صباح كل يوم.

مشروبات طبيعية لتنظيف القولون

يساعد الكركم على التخلص من مشاكل القولون حيث أنه يحتوي على مادة الكركمين، والتي تعمل بشكل فعال على تخفيف الأعراض المرتبطة بمشاكل القولون وذلك من خلال زيادة إفراز الصفراء، وبالتالي يسهل من حركة الأمعاء والتقليل من الألم.

القرنفل المغلي

يعتبر القرنفل العلاجات الشعبية الفعالة التي تعمل على تنظيف القولون، ولذلك ينصح بتناول كوب مغلي من القرنفل سوف يساعد على تقليل الأعراض المزعجة مثل الألم والغثيان.

البابونج