انت الأن تتابع خبر أذهلت الطب الحديث.. عشبة خارقة تخفض السكر في الدم في دقائق معدودة وتحسين وظائف الكبد والكلى.. طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت دراسات حديثة في مجال الصحة أن شجرة الكاري، والتي تعرف علميا باسم Murraya koenigii وتنتمي إلى عائلة Rutaceae، تتمتع بخصائص علاجية مميزة، خاصة في تنظيم مستويات السكر في الدم، يعد الكاري، الذي أصله من منطقة الخليج الهندي ويتمتع بشعبية كبيرة في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي، مكونا أساسيا في تحضير الأطعمة بسبب نكهته الفريدة، وكذلك علاجاً طبيعياً بفضل فوائده الصحية.

عشبة تخفض السكر في الدم في دقائق معدودة وتحسين وظائف الكبد والكلى

تستخدم أوراق الكاري في مكافحة مرض السكري من خلال توفيرها لعناصر غذائية مهمة مثل الحديد، النحاس، والزنك، والتي تساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، تساعد الأوراق أيضا في تحسين وظائف الكبد والكلى، مما يعزز من كفاءة الجسم في تكسير الكربوهيدرات ويقلل الضغط على خلايا البنكرياس، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناولها بانتظام يساعد في خفض الوزن، مما يسهم في السيطرة على مستويات السكر.

فوائد اوراق الكاري