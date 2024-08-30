انت الأن تتابع خبر وداعاً لكريمات الصيدلية .. كريم لبان الذكر للوجه سر الحصول على بشرة مثالية بيضاء خالية من اسمرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادة ما تتمنى الفتيات والسيدات الحصول على وجه مشدود خالي تماما من التجاعيد، والآن يمكنك تحقيق ما تتمناه وذلك من خلال استخدام كريم لبان الذكر التي يمكنه شد الوجه، حيث يتميز هذا الكريم باحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي الذي يمكنه أن يغذي بشرتك ويجعله أكثر نضارة بالإضافة إلى ذلك يمكنه أن يخلصك من المشاكل التي تواجه بشرتك ولذا سنعرض اليكم كيفية عمل هذا الكريم بسهولة في المنزل من خلال موقعنا .. تابعونا.

كريم لبان الذكر للوجه

إذا كنت عزيزتي القارئة تريدين الحصول على بشره نضره بيضاء مشدودة خالية من التجاعيد بعيد عن الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، فأنصحك بعمل كريم بمنتجات طبيعية من لبان الذكر، ولكي تتخلصي من جميع مشاكل بشرتك ويتم تحضير الكريم كالتالي:

المكونات:

ثلاث معالق كبار من لبان الذكر المطحون مع الحرص ان يكون ناعما.

كوب من ماء الورد.

ملعقة من جل الالوفيرا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة شد البشرة بكريم لبان الذكر

يتم استخدام لبان الذكر في التخلص من ترهلات البشرة ومنحها الكولاجين الطبيعي للازم للعناية بها، ويمكننا توضيح كيفية استخدام لبان الذكر لشد البشرة بسهولة من خلال عرض الخطوات التالية:

عليك إحضار وعاء ثم قومي بوضع بداخله كمية التي ذكرتها من لبان الذكر.

ثم قومي بوضع نصف كوب من الماء المغلي ثم أتركيه لمدة 6 ساعات.

وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يمكنك تصفية منقوع لبان الذكر والحصول على ماء بعد تصفيته جيدا.

ثم قومي بإضافة إليه ملعقة من بودر النشا مقدار من ماء الورد وقومي بوضعهم على نار هادئة.

وذلك مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على مكون متماسك وثقيل.

ثم أتركي الخليط حتى يبرد تماما ثم إضافة إليه الغسل وجل الألوفيرا.

واستمري في عملية التقليب حتى يتم خلط جميع المكونات.

وعليكي أن تحتفظي به في علبة محكمة الغلق في مكان ذو حرارة مناسبة.

والآن يمكن استخدامها بشكل يومي على وجه وبشرة نظيفة من أجل شد البشرة من الترهلات.