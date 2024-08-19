غيري لون شعرك باللون الرمادي الجرئ بطريقة أحترافية وبلون ثابت وطبيعي هيخليكي زي القمر

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رياض - احمد صلاح - تعتبر خطوة صبغ الشعر من الخطوات التجميلية التي تتجه إليها العديد من السيدات بغرض تغيير المظهر والحالة النفسية أيضًا، كما يعتبرها البعض خطوة لمواكبة الموضة، ولوحظ أن صبغ الشعر باللون الرمادي من أحدث ما ظهر في صيحات صبغ الشعر، فهو لون جريء وجذاب، ولكن يعتبر البعض أن طريقتها صعبة ومكلفة، ولكن الأن يمكنك صبغ الشعر باللون الرمادي بنفسك في المنزل، بسهولة وبدون تكلفة باهظة.

طريقة صبغ الشعر باللون الرمادي

يتميز اللون الرمادي عن غيره بأنه مناسب لكافة الأعمار تقريبًا، ولكن الشيء الصعب هو طريقة تطبيقه، ولكن بعد اطلاعك على هذا المقال لن يكون صبغ الشعر باللون الرمادي شيء صعب، فقط اتبعي الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة ممتلئة من مسحوق صودا الخبز.

4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

4 ملاعق من الكركم السائل.

قفازات لليد.

إناء بلاستيكي.

فرشاة الصبغة.

غطاء للرأي.

منشفة.

كمية من البلسم.

طريقة التحضير