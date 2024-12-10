طريقة عمل عصير الجوافة بالليمون المنعش بطعم ونكهه مميزة مثل الكافيهات الفاخرة

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رياض - احمد صلاح - عصير الجوافة بالليمون يعتبر من العصائر اللذيذة المنعشة، والجوافة هي أحد الفواكه الاستوائية التي بها الكثير من الفيتامينات التي تعزز وتقوي مناعة جسم الإنسان، ويتميز عصير الجوافة بالليمون بنكهة لذيذة وفريدة وأيضا رائحة منعشة، وفي هذا المقال سنستعرض لكم مكونات عصير الجوافة بالليمون وأيضا كيفية تحضيره مع اهم الفوائد الصحية العائدة من شرب عصير الجوافة بالليمون.

مكونات عصير الجوافة بالليمون

لكي تتمكن من تحضير عصير الجوافة بالليمون عليك إحضار المكونات التالية:

نصف كيلو جوافة طازجة.

ليمونة واحدة مقشرة.

سكر حسب الرغبة.

ماء.

طريقة عمل عصير الجوافة بالليمون

عصير الجوافة بالليمون من الذ العصائر، وهو لديه ناكهة خاصة كثير من الناس يحبونها، وايضا له رائحة ذكية من المذاق اللذيذ،

ولكي تتمكن من احضار عصير الجوافة بالليمون عليك اتباع هذه الخطوات التالية:

في البداية قم بغسل الجوافة جيدا واقطعها.

ثم ضع كمية الجوافة في الخلاط واضف عليها السكر والليمونة المقشرة والماء يغطيها بحوالي ٥ سنتيمتر.

أضرب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

في النهاية قم بتصفية العصير جيدا وضعه في الكوب واستمتع بألذ كوب عصير جوافة بالليمون في البيت.

فوائد عصير الجوافة بالليمون

عصير الجوافة بالليمون لديه العديد من الفوائد ومنها: