انت الأن تتابع خبر "مش هتصدقي جمال عيونك".. طريقة عمل ماسكرا لتطويل الرموش وتقويتها بمكونات طبيعية وبدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من الفتيات والسيدات إلى استخدام الماسكرا يوميا على الرغم من أن الكثير من المنتجات الجاهزة قد تؤدي إلى تساقط الرموش، ومع ذلك ترغب كل فتاة في تحسين مظهر رموشها مما يدفعها لاستخدام الماسكرا بشكل مفرط، وهذا قد يؤثر على صحة الرموش ويقلل من نموها تدريجيا، لذلك نقدم لك حلا مميزا من خلال السطور التالية لعمل ماسكرا طبيعية في المنزل تعمل على تطويل وتكثيف الرموش وتحميها من التساقط باستخدام أفضل تركيبة للعناية بالرموش.

ماسكرا لتطويل الرموش

سنقدم لك جميع المعلومات في الفقرات القادمة لصنع أفضل تركيبة من الماسكرا الطبيعية المنزلية التي تساعد على إطالة الشعر للرموش وتحميها من التساقط، هذه التركيبات تحتوي على مكونات ومواد طبيعية بالكامل تعمل على تحفيز نمو الشعر وبصيلاته وتقليل تساقط الرموش، فيما يلي سنتعرف على أهم المكونات الفعالة التي تمكنك من إعداد ماسكرا طبيعية بسهولة في المنزل.

المكونات

اصنعي الماسكرا في المنزل باستخدام المكونات التالية:

1 قرص فحم ويتم طحنه وفركه جيدا.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة صغيرة من سيروم الشعر المرطب.

خطوات عمل الماسكرا

يمكنك إعداد أفضل ماسكرا منزلية وتحضيرها بسهولة لتكون متاحة لديك في أي وقت، من خلال توفير جميع المكونات الأساسية اللازمة بعد ذلك يمكنك

اتباع الخطوات القادمة لتسهيل تحضيرها: