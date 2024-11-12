انت الأن تتابع خبر أنسي الإحراج وأصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي منزلي يقضي على رائحة العرق الكريهة تماما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبدأ ظهور العرق مما يؤرق الكثير من الاشخاص في هذا المقال سنعرض لكم وصفات طبيعية تساعد على التخلص من العرق.

طريقة الشاي للتخلص من رائحة العرق:

نضع ملعقة من الشاي الاسود على كوب ماء مغلي ثم نتركه حتى يبرد، بعد ذلك نحضر قطعتان من القطن ونضعهم في هذا الخليط ثم نضعهم في الاجزاء التي تتعرض للتعرق وخاصة منطقة تحت الإبط هذه الوصفة تساعدك على التخلص من رائحة العرق نهائيا.

الطماطم للتخلص من رائحة العرق:

نقوم بإحضار كوب من عصير الطماطم ثم نحضر قطن ونضعه على العصير ثم نأخذ القطن ونضعه تحت الإبط وهذه الوصفة تستخدم قبل الاستحمام ونترك القطن لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بشطفه وتكرر هذه الوصفة عند كل استحمام ستخلصك نهائيا من رائحة العرق.

خل التفاح للتخلص من رائحة العرق:

نقوم بإحضار ربع كوب من خل التفاح ونضعه على اثنان كوب من الماء ثم نقوم بفرك منطقة تحت الإبط او أي مكان اخر معرض للتعرق بهذا الخليط ونتركه مدة خمس دقائق ثم نقوم بالاستحمام هذه الوصفة ستخلصك من رائحة العرق نهائيا.

صودا الخبز للتخلص من رائحة العرق:

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من صودا الخبز على كوب من الماء ثم نضع عليهم أي نوع من الزيوت العطرية التي تفضلونها ثم نضع هذا الخليط على اجزاء الجسم المعرضة للتعرق فهذه الوصفة تخلصك نهائيا من رائحة العرق.

ماء الورد مع خل التفاح للتخلص من رائحة العرق:

نقوم بإحضار نصف كوب من ماء الورد ونضعه على ثلاث ملاعق من خل التفاح ثم نقوم بوضع هذا الخليط في بخاخ ثم نقوم برشه في الاماكن المعرضة للتعرق ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميا وستخلصك من رائحة العرق.

اسباب يمكن تجنبها للحد من التعرق:

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

الاعتماد على المأكولات الحارة.

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة.

اشياء يمكن فعلها للتقليل من العرق: