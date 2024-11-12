انت الأن تتابع خبر لا تتجاهلها.. 5 علامات تكشف وجود مشكلة في الكلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض الفشل الكلوي، هو أحد الأمراض التي قد يصعب على المرء معرفتها. وخصوصاً في المراحل الأولى من المرض، لكن هناك بعض العلامات التي تكشف عن المشكلات الموجودة في الكلى،

وما يضر هذا العضو الحيوي التي تؤدي إلى عدم قدرته على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الجسم.

التورم، إذا لاحظت تورما مفرطا، عادة في يديك وقدميك، فهذا أمر قد يدل على إصابتك بمرض الكلى. فالكلى تعمل على إزالة السموم من الجسم، وعند إصابتها فهي لا تعمل بشكل صحيح، وتبقى السموم والسوائل الزائدة في أجسامنا وهذا يؤدي إلى انتفاخ الوجه والمفاصل والأطراف والتورم والالتهاب.

رائحة الفم الكريهة، في حال تعطل الكلى يكون الدم ملئ بالكثير من الفضلات، والذي يسبب رائحة فم كريهة أو تغير في طعم الفم، فيمكن للأشخاص الذين يعانون من الكلى أن يختبروا طعما معدنيا كريها في أفواههم.

التبول المتكرر، يعد أحد المؤشرات الأكثر شيوعا لمشاكل الكلى، والشعور بالرغبة في التبول بشكل متكرر في الليل وقد تشعر أيضا بضغط أثناء التبول. وهذا الأمر قد يكشف مشكلة في الكلى.

لون البول الشاحب، عندما يكون لون البول شاحبا، فإن هذا علامة على أن كليتيك في خطر.

البول الرغوي، يجب زيارة الطبيب في حال لاحظت رغوة في البولا، لأن لبول الرغوي هو أيضًا علامة أخرى على مشاكل الكلى.

الشعور بالتعب