انت الأن تتابع خبر “مش هتحتاج تروح لدكتور تاني!”… عشبة جبارة متوفرة في كل مطبخ تنظف القولون وعلاج طبيعي لمشاكل الهضم والمعدة.. معجزة بمعنى الكلمة !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات القولون العصبي، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم وفي السنوات الأخيرة، أجرى متخصصو التغذية دراسات متعددة حول فعالية الأعشاب الطبيعية في تخفيف أعراض القولون العصبي، مثل آلام البطن والانتفاخ وإليك بعض الأعشاب الفعالة التي يمكن أن تساعد في تحسين هذه الحالة.

1. شاي النعناع

يُعتبر النعناع من الأعشاب الفعالة في علاج مشاكل القولون العصبي، حيث يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء وطرد الغازات، مما يُخفف من النفخة والتقلصات.

طريقة الاستخدام:

يمكن غلي أوراق النعناع في الماء، ثم تصفيتها وتناولها مباشرة.

بدلاً من ذلك، يمكن نقع أوراق النعناع في ماء فاتر لفترة جيدة، ثم شربها.

كما يمكن إضافة زيت النعناع إلى الماء المغلي وتناوله.

2. شاي اليانسون

يُعتبر شاي اليانسون من الأعشاب المميزة لعلاج مشاكل الهضم والمعدة، ويفضله الكثيرون لعلاج القولون العصبي.

طريقة الاستخدام:

تُستخدم ملعقة كبيرة من بذور اليانسون، حيث تُغلى في الماء أو تُنقع في ماء فاتر.

بدلاً من ذلك، يمكن استخدام مسحوق اليانسون في 2 كوب من الماء المغلي، ثم يُشرب.

3. شاي الشمر

يُستخدم شاي الشمر بشكل رئيسي للتخلص من الغازات والانتفاخ، كما يساعد في علاج التلبكات المعوية والإمساك.

طريقة الاستخدام: