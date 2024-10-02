انت الأن تتابع خبر 5 وصفات هتحول شعرك لخيوط حرير.. وصفات الجدات لتنعيم الشعر الخشن والمجعد بطريقة طبيعية!! النتيجة خيالية ومضمونة 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفات الجدات لتنعيم الشعر، لطالما كانت الجدات مصدرا غنيا للحكمة والمعرفة، خاصة فيما يتعلق بالعناية الطبيعية بالشعر، على مر العصور، استخدمت الجدات مكونات طبيعية موجودة في المنزل للعناية بشعرهن والحفاظ على نعومته ولمعانه، إليك بعض الوصفات التقليدية التي تعتمد على هذه الأساليب الطبيعية.

وصفات الجدات لتنعيم الشعر

1. زيت الزيتون والبيض: تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات شعبية، يعمل البيض على تغذية الشعر بفضل غناه بالبروتينات، بينما يساعد زيت الزيتون على ترطيبه بعمق.

المكونات:

بيضة واحدة وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي البيضة مع الزيت حتى تحصلي على قوام متجانس، ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي الشعر بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند معروف بخصائصه المرطبة والمغذية، أما العسل فهو ملطف طبيعي يساعد على تنعيم الشعر.

المكونات:

ملعقتان من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

امزجي الزيت مع العسل وضعيه على شعرك لمدة 20-30 دقيقة، اغسلي الشعر بالماء والشامبو كالمعتاد.

الزبادي وزيت اللوز

الزبادي يحتوي على مكونات تغذي الشعر وتعيد له الحيوية، بينما يعمل زيت اللوز على تنعيمه وترطيبه.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها على شعرك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

الحلبة وحليب جوز الهند

الحلبة معروفة منذ القدم بفوائدها في تعزيز صحة الشعر، بينما يساعد حليب جوز الهند في تنعيمه وترطيبه.

المكونات:

ملعقتان من بذور الحلبة المنقوعة طوال الليل، ونصف كوب من حليب جوز الهند.

الطريقة:

اطحني الحلبة المنقوعة لتحصلي على عجينة، واخلطيها مع حليب جوز الهند. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

الحناء والصبار

الحناء ليست مجرد صبغة طبيعية، بل تحتوي أيضًا على خصائص مغذية للشعر، بينما يعزز الصبار نعومة الشعر ويعمل على إصلاح التلف.

المكونات:

ملعقتان من مسحوق الحناء الطازج، وملعقتان من جل الصبار.

الطريقة: