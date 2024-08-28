انت الأن تتابع خبر بذور الشيا .. تطرد السموم وتقلل دهون البطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشير خبراء التغذية الى الفوائد الغذائية لبذور الشيا في طرد السموم ومحاربة دهون البطن التي قد تظهر نتيجة العادات اليومية الخاطئة مثل الجلوس لفترات طويلة، تناول الأطعمة السريعة والمصنعة، وعدم ممارسة الرياضة .



تحتوي بذور الشيا

على تركيبة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد، والماغنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين سي.

كما أنها مليئة بالألياف

التي تعزز تنظيم حركة الأمعاء وتساعد في طرد السموم، مما يسهم في تقليل الدهون الحشوية، بما في ذلك دهون البطن.

إليكم بعض الطرق المثلى لإدماج بذور الشيا في نظامكم الغذائي لتحقيق أقصى استفادة: