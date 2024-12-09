انت الان تتابع خبر حضري بنفسك في البيت اقوى كريم أساس طبيعي لتوحيد لون البشرة والجسم واخفاء العيوب من اول استعمال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من الممكن أن يتم عمل كريمات أساس طبيعية تعمل على منح البشرة أفضل لون من خلال استعمال مكونات منزلية تساعد على إكساب الجلد الكثير من الفوائد والتي من أهمها نضارة البشرة، ومن خلال المقال نتعرف على أفضل تركيبة تعالج عيوب البشرة وتعد من أـنجح خلطات كريمات الأساس المنزلية الناجحة.

كريم أساس طبيعي

من المكونات التي يمكن أن تستخدم حتى يتم عمل خلطات طبيعية منزلية تساعد على تحسين لون البشرة هو مكون النشا ويعد نشا الذرة من بين أفضل المكونات التي تعمل على إعطاء البشرة الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز لون البشرة الأكثر نضارة ومن خلال المقال نوضح أفضل تركيبة منزلية تحسن من صحة البشرة وتكون من أقوى تركيبات كريمات الأساس المنزلية.

المكونات

يمكن عمل خلطة كريم أساس بالنشا من خلال استخدام المكونات الآتية:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من كريم البشرة المرطب.

2 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من دقيق الأبيض.

خطوات التحضير

من الممكن تحضير كريم الأساس الطبيعي المنزلي بخلطة النشا من خلال متابعة ما يلي:

أولا يمكنك أن تقومي بمزج مكون النشا مع الكريم وجل الصبار.

تأكدي أن كل تكتلات النشا قد اختفت تماما.

يمكن بعد ذلك إضافة مكون الدقيق مع زيت اللوز والاستمرار في تحريك كل المكونتت حتى يصبح خليط الكريم حاهز على الاستخدام.

كريم الأساس بزبدة الشيا

يمكن تحضير وصفة كريم فعالة في إزالة التجاعيد وتساعد في عمل خلطة كريم أساس منزلية يمكن أن تستخدم بعد تحضير المكونات الآتية:

2 ملعقة من زبدة الشيا.

1 ملعقة من اي مرطب.

1 ملعقة من زيت اللافندر.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة من الدقيق صغيرة.

خطوات التحضير