انت الأن تتابع خبر "شعرك هيبقا بروكة!".. خلطة يستعملها الهنود تساعد في إنبات الفراغات وعلاج التقصف والتساقط في ايام... هتقولي كانت مستخبية عنا فين كل ده! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل والصحي هو تاج جمال المرأة وعنوان لأنوثتها، لذلك تسعى الكثير من النساء إلى الحفاظ على شعرهن قويًا وكثيفًا، لكن مشاكل مثل تساقط الشعر وضعف نموه قد تقف عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف، ولحسن الحظ، توفر الطبيعة حلولًا فعالة وآمنة للعناية بالشعر، وواحدة من هذه الحلول هي وصفة هندية تقليدية تعتمد على مكونات طبيعية تعزز إنبات الشعر وتساعد على ملء الفراغات.

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الخردل.

عصير ليمونة واحدة (اختياري، لتعزيز اللمعان).

طريقة التحضير

تحضير بذور الحلبة: انقعي بذور الحلبة في كوب من الماء واتركيها طوال الليل.

إعداد المعجون: صفي البذور في صباح اليوم التالي واطحنيها باستخدام الخلاط حتى تحصلي على معجون ناعم وأضيفي قليلًا من الماء إذا لزم الأمر.

تسخين الزيت: سخني زيت جوز الهند أو زيت الخردل على نار هادئة ثم أضيفي معجون الحلبة إلى الزيت وقلبي لمدة 5-10 دقائق، ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد.

إضافة عصير الليمون: إذا اخترت استخدام عصير الليمون، أضيفيه بعد أن يبرد الخليط تمامًا.

طريقة الاستخدام

ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك بالكامل.

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز الامتصاص.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة إلى ساعتين، ويفضل تغطية الشعر بقبعة استحمام.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، ويفضل استخدام شامبو خالي من الكبريتات للحصول على أفضل النتائج.

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