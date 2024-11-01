شكرا لاهتمامك لمعرفة “Al Ahly vs Ceramica Cleopatra” القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا السبت 2-11-2024 في الدورى المصري علي النايل سات بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تزايدت مؤشرات البحث في الاوقات الماضية للتعرف علي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ويخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مواجهه من العيار الثقيل غدا السبت امام فريق سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الاسبوع الاول من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم، وسيدخل المارد الاحمر هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فاز علي العين الاماراتي في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 ليحقق بطولة كاس افريقيا واسيا والمحبط الهادي لاول مرة في تاريخه، وسنكشف لكم من خلال موقع إقرا نيوز القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كيلوباترا والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

يتطلع شريحة لابأس بها من المشجعين والمتابعين لكرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث اعلنت قنوات اون تايم سبورت عن نقل هذه المباراة بشكل حصري ومباشر لجميع المشاهدين في مصر والوطن العربي، وستقام المباراة غدا السبت علي ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الاولي من بطولة الدورى المصري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة المباراة مجانا من خلال القنوات التالية:

قناة اون تايم سبورت 1

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

تشكيل الاهلي المتوقع ضد سيراميكا

يكون في حراسة المرمي: محمد الشناوى.

يكون في خط الدفاع: رامي ربيعة، يحي عطية الله، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق.

يكون في خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي قفشة، كريم نيدفيد.

يكون في خط الهجوم: وسام ابو علي، رضا سليم، بيرسي تاو

معلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

اسندت قنوات اون تايم سبورت مهمة التعليق علي مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا للمعلق الكبير محمد الكواليني، وذلك في الاسبوع الاول من بطولة دورى نايل.