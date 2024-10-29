شكرا لاهتمامك لمعرفة ” مباراة الاهلى vs العين الاماراتى”.. تردد ابوظبي الرياضية بجودة عاليةhd بدون تشفير والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث كثيرا عشاق الكرة الساحرة حول تردد ابوظبي الرياضية حيث انها من اهم القنوات العارضة اليوم لمباراة الاهلى امام العين الاماراتى حيث انها من اهم القنوات التى تعمل على التغطية الرياضية لجميع المباريات العالمية الرياضية وخاصة مباريات الاهلى لذا فاننا نجد ان عشاق المارد الاحمر يبحثون وبشدة عن القناة لمعرفة كيفية ضبطها وكيفة ضبط التردد الخاص بها على اجهزة الريسيفر الخاصة بهم على الاقمار الصناعية عرب سات ونايل سات بجودة عالية.

تردد ابوظبي الرياضية

اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساءا سوف يكون اللقاء الحاسم بين الاهلى امام العين الاماراتى ونظرا لان قناة ابو ظبى الرياضية من اهم القنوات التى تبث وتنقل المبارة اليوم فان هناك حركة شديدة من قبل عشاة كرة القدم حول تردد ابوظبي الرياضية لذا فانن سنعرض لكم كافة التفاصيل.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 على القمر الصناعي عرب سات للاستمتاع بمشاهدة المباريات بجودة عالية:

اسم القناة: AD Sports 1

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و2 على نايل سات

وكما عرضنا لكم تردد ابوظبي الرياضية فاننا سنعرض لكم ضبط القناة على القمر الصناعى نايل سات، يمكنكم ضبط قناة أبوظبي الرياضية 1 من خلال التردد التالي:

اسم القناة: AD Sports 1

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

مميزات قناة أبوظبي الرياضية

تتفوق قناة أبوظبي الرياضية بمجموعة من المميزات التي تجذب جمهور كرة القدم، ومنها:

جودة عالية: تبث القناة المباريات بجودة صوت وصورة ممتازة.

برامج تحليلية متخصصة: تقدم برامج تحليلية حصرية يقدمها محللون بارزون في المجال الرياضي.

تجربة مشاهدة غنية: تتيح القناة للمشاهدين متابعة أدق تفاصيل المباريات، مما يعزز من

استمتاعهم بالأحداث الرياضية.

موعد مباراة الأهلي والعين اليوم

ولكل من يترقب يترقب مباراة الاهلى فسوف ياتي موعد مباراة الأهلي والعين اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر في تمام الساعة ال8 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي نظراً لنفاذ التذاكر التي تم الإعلان عن بيع 60 ألف تذكرة المخصصين للأهلي.

تشكيل الاهلى امام العين الاماراتى