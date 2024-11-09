نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تحسم الجدل حول لقطة كوكا مع رشيد أحمد في مباراة الأهلي وزد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضحت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم موقفها من اللقطة المثيرة بين أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي ورشيد أحمد لاعب فريق زد، والتي تسببت في جدل واسع بين خبراء التحكيم حول احتساب ركلة جزاء.

وأكد مصدر داخل اللجنة في تصريحات، أن اللقطة لا تستدعي احتساب ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن المناقشات حولها تقتصر على مصر فقط، بينما في البطولات الدولية مثل "فيفا" و"كاف" لا يتم النظر إليها بنفس الشكل.

وأضاف المصدر أن حركة اللاعبين كانت طبيعية، ولم يكن هناك أي تدخل يستدعي قرارًا آخر من الحكم.

وفي المقابل، أشار حكم المباراة السابق جهاد جريشة إلى أن فريق زد كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللقطة، وهو ما تسبب في استمرار الجدل بين المحللين والخبراء التحكيميين.