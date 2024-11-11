نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف حكم مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه لإدارة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بجنوب إفريقيا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف فريق أورلاندو بايرتس نظيره الأهلي في هذه المواجهة المرتقبة يوم 7 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025 وضعت الأهلي في مجموعة صعبة تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري.