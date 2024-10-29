شكرا لاهتمامك لمعرفة أضبط تردد قناة ssc الناقلة لمباريات دورى روشن السعودي علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أصبحت تساؤلات الجماهير والمشاهدين تتزايد في هذه الفترة لمعرفة تردد قناة ssc، وتعتبر قناة SSC من بين اشهر القنوات الرياضية العربية علي الاطلاق والتي تقوم بنقل العديد من المباريات والبطولات العربية والعالمية، كما ان القناة تعد الناقل الحصري لبطولة دورى روشن السعودي وذلك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذا وتعتمد القناة علي جودة الصوت والصورة في نقل كل ما هو جديد علي الساحة ومتابعة الاخبار لحظة بلحظة، وسنوضح لكم من خلال سطور المقال التالية تردد قناة SSC علي النايل سات والعرب سات وخطوات ضبط القناة علي اجهزة الريسيفر لديك.

تردد قناة ssc

يهتم قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة تردد قناة ssc، حيث اشتهرت القناة في الفترة الاخيرة من خلال نقلها للعديد من البطولات والدوريات العربية والعالمية، بالاضافة الي ان القناة اصبح لها باع طويل في نقل كافة البطولا العالمية ومنها بطولة كأس العالم للاندية وبطولة السوبر الافريقي، بالاضافة الي بطولة كأس ملك اسبانيا، كما ان القناة تضم مجموعة من ابرز والمع المحليين في الوطن العربي لتغطية جميع الاخبار الرياضية العاجلة لحظة بلحظة، ويمكن للمشاهد استقبال قناة SSC علي النايل سات من خلال الخطوات التالية:

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC علي العرب سات

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: افقي

كيفية استقبال قناة SSC علي جهاز الريسيفر