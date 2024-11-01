شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت 2024 ON TIME SPORTS 1 الناقلة لمباراة الاهلي وسيرامكيا كيلوباترا في الدورى علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أشتدت التساؤلات عبر مُحرك جوجل لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت، ونجحت شبكة قنوات اون تايم سبورت التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في الحصول علي حقوق بث مباريات الدورى المصري بشكل حصري ومجاني، وذلك من اجل تحقيق رغبة الجماهير في متابعة مباريات الاهلي والزمالك، كما ان القناة تبث بشكل مجاني علي جميع الاقمار وذلك من خلال استخدامها لاعلي التقنيات التكنولوجية، هذا وسننقل لكم في هذا المقال تردد قناة اون تايم سبورت علي جميع الاقمار الصناعية وموعد مباراة الاهلي وسيراميكا كيلوباترا.

تردد قناة اون تايم سبورت

أصبح تساؤل الجماهير يتزايد في هذه الساعات لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت، وتُعد هذه القناة من اشهر القنوات الرياضية المصرية وذلك من خلال نقلها لجميع البطولات المصرية والعربية باعلي جودة ممكنة، كما تتميز القناة ببث جميع الاخبار الرياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة، هذا ومن اشهر مقدمي برامج القناة سيف زاهر، محمد المحمودي، محمد الليثي، مينا عطا، ماهر جنينه، ويمكنك استقبال قناة اون تايم سبورت بكل سهولة علي النايل سات من خلال الخطوات التالية:

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: راسي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

يبحث الجمهور عن موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وستقام المواجهه النارية بين الفريقين مساء غدا السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 في الاسبوع الاول من بطولة الدورى، هذا وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والامارات، وستكون المباراة منقولة حصريا عبر قنوات اون تايم سبورت المصرية علي النايل سات.