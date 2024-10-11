انت الأن تتابع خبر فرح اولادك و نزلها..تردد قناة وناسة بيبي 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة وجهة فريدة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي يتناسب مع اهتماماتهم المتعددة، منذ انطلاقتها، تمكنت القناة من التميز عبر عرض برامج وأفلام وأغاني تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنشيط خيالهم، تركز القناة على تقديم الترفيه المليء بالمرح والتعليم الإيجابي، وتتميز بأسلوبها الجذاب والملون،
مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن قنوات ترفيهية موثوقة وصديقة للأطفال.
- تقدم قناة وناسة محتوى مخصصًا للصغار عبر عرض مجموعة من أفضل البرامج والأفلام والأغاني التي تناسب مختلف الأعمار. لضمان استقبال القناة بشكل صحيح، إليك الترددات الجديدة لقناة وناسة لعام 2024
الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11430.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 2750.
- لقمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي
يمكن ضبط قناة وناسة بيبي بسهولة على جهاز الاستقبال باتباع بعض الخطوات البسيطة:
- قم باستخدام جهاز الريموت حيث يتم الضغط على زر “الإعدادات” أو “Menu” التي نجدها عادة في منتصف جهاز التحكم.
- بعد ان يتم دخول قائمة الإعدادات، قم بالبحث عن جملة “البحث عن القنوات” أو “Channel Search”، والذي سوف تجدها ضمن إعدادات القنوات أو قائمة الأقمار الصناعية.
- في القائمة التالية سوف تجد اختيار يسمى “إضافة قناة جديدة” أو “إضافة تردد”.
- قم باختياره لإدخال التردد الجديد الخاص بقناة وناسة بيبي.
- ، عليك اختيار القمر الصناعي الذي تريد ضبط القناة عليه قناة وناسة بيبي تتوفر على الأقمار الصناعية مثل “نايل سات” و”عرب سات”.
- أدخل المعلومات الخاصة بتردد قناة وناسة بيبي
- بعد ان يتم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر “بحث” أو “Search” لبدء البحث عن القنوات المتاحة
- بعد لن يتم العثور على القناة، سوف تظهر في قائمة القنوات الجديدة. احفظ التغييرات بالضغط على زر “حفظ” أو “Save”، ومن ثم يمكنك مشاهدة قناة وناسة بيبي على جهاز التلفاز الخاص بك.