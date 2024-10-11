انت الأن تتابع خبر فرح اولادك و نزلها..تردد قناة وناسة بيبي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة وناسة وجهة فريدة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي يتناسب مع اهتماماتهم المتعددة، منذ انطلاقتها، تمكنت القناة من التميز عبر عرض برامج وأفلام وأغاني تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنشيط خيالهم، تركز القناة على تقديم الترفيه المليء بالمرح والتعليم الإيجابي، وتتميز بأسلوبها الجذاب والملون،

مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن قنوات ترفيهية موثوقة وصديقة للأطفال.

تقدم قناة وناسة محتوى مخصصًا للصغار عبر عرض مجموعة من أفضل البرامج والأفلام والأغاني التي تناسب مختلف الأعمار. لضمان استقبال القناة بشكل صحيح، إليك الترددات الجديدة لقناة وناسة لعام 2024

الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 2750.

لقمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي

يمكن ضبط قناة وناسة بيبي بسهولة على جهاز الاستقبال باتباع بعض الخطوات البسيطة: