لأول مرة.. الأهلي بلا محترفين أجانب أمام نادي استاد أبيدجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 09:33 مساءً - تشهد قائمة الأهلي لمباراة استاد أبيدجان يوم السبت المقبل، غياب كل اللاعبين الأجانب المسجلين في قائمة الفريق الأحمر، في ظل إصابة ورحيل كل اللاعبين القيدين في قائمة الأهلي.

ويوجد 4 لاعبين أجانب في قائمة الأهلي منذ بداية الموسم وهم الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم ومعهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، هذا مع الوضع فى الاعتبار وجود الفلسطينى وسام أبو على لكنه بعامل معاملة اللاعب المحلى.

ورحل بيرسي تاو إلى قطر القطري في انتقالات يناير الجارية، فيما تعرض الثلاثي المغربي للإصابة، حيث يعاني رضا سليم من قطع في الغضروف الخارجي للركبة، بينما اشتكى أشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني يحيى عطية الله من كسر في الوجه.

كما لم يقم مسئولو النادي الأهلي بقيد علي معلول العائد لتوه من الإصابة بقطع في وتر أكيلس وبدأ الانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم عرض جديد للنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.

وينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم للمهاجم النيجيري من أجل إقناعه بقبول عرض الأهلي، حيث ترغب الإدارة الحمراء في كسر سقف الرواتب في صفوف الفريق الأحمر، من أجل ضم لاعب إشبيلية ليكون أفضل إضافة لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري، وإن كانت تواجه صعوبة في إقناع ايهيناتشو بسبب مبالغته في مطالبه المالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إشبيلية، بينما يطلب اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا، أي قرابة 1.3 مليون دولار في الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي، وهو ما تراه إدارة القلعة الحمراء مبالغا فيه وترغب في تخفيض مطالب اللاعب، والاستفادة من غربة ناديه في تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في يناير الجاري.