وزارة التموين للمرة الثامنة: افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة المنوفية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:33 صباحاً - في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، افتتحت محافظة المنوفية للمرة الثامنة على التوالي أسواق اليوم الواحد في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضمان وصول الخدمات والمنتجات لكل فئات المجتمع ،وأضاف أن الوزارة تسعى للتوسع في هذه الأسواق لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين

من جانبه، أوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم افتتاح الأسواق في مركز شبين الكوم، بندر شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، وتلا، مع خطط لاستمرار السوق خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين ،مشيراً إلى أن هذه الأسواق تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والبقوليات، بالإضافة إلى السلع التموينية، حيث يتم توفيرها بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30%

وشدد وكيل الوزارة على أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور شريف فاروق بضرورة تذليل كل العقبات لضمان نجاح هذه المبادرة، والتنسيق الكامل مع الجهات المحلية لتوفير أماكن مناسبة وإتاحة جميع السلع الأساسية بجودة عالية

هذا وتعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسرالمصرية، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم الاقتصاد المحلي.