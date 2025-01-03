نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من "مستشفي الناس" يزور البابا تواضروس الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من مسؤولي وقيادات مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة.

ضم وفد مسؤولي مستشفى الناس، حاتم الملا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد دنيا المدير الطبي لمستشفى الناس الخيري، إضافة إلى مسؤولي قطاع التسويق بالمستشفى.

وقدم وفد مسؤولي مستشفى الناس، خلال اللقاء بقداسة البابا تواضروس الثاني، شرحًا تفصيليًا بالخدمات الطبية والمساعدات المتنوعة التي تقدمها المستشفى الخيري بالمجان للمرضى في التخصصات المختلفة.

كما دعا مسؤولو المستشفى، قداسة البابا لزيارة مستشفي الناس للاطلاع علي آخر المستجدات والتطورات بها، ومباركة عملها الخدمي والمجتمعي.

وأوضح حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس، خلال اللقاء، الدور الخدمي الذي يقدمه المستشفى للمرضى، والتزامه بالمعايير الدولية في استيعاب جميع الحالات التي تتقدم إليه، مشيرًا إلى أن سعة المستشفى 600 سرير، بما في ذلك 140 وحدة رعاية مركزة.

وقال حاتم الملا، إن المستشفى يقدم خدمات طبية في أمراض القلب والجهاز الهضمي لعلاج أمراض الأطفال والكبار، لافتًا إلى تميز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، مع الحفاظ على استمرارية توفير جميع خدماتها العلاجية بالمجان لجميع المرضى دون تمييز.

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس، واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين، ونجحت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، والكشف على أكثر من 27 ألف مريض.

كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى هذا تفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالميًا، حيث أجرت 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي خلال عام 2023.

ويشار إلى أن مستشفى الناس تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.

ويمكن التبرع لمستشفى الناس الخيري للأطفال من خلال الاتصال على الخط الساخن 16441، والانتظار لحين وصول مندوب المستشفى إلى المنزل، إضافة إلى التبرع من جميع البنوك المصرية على حساب رقم 16441 باسم مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، أو عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمستشفى https://alnas-hospital.com/donate-now أو من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة "طفل" على رقم 9797، أو منافذ فورى كود رقم 9145، إضافة إلى امكانية التبرع عن طريق شركات الدفع (instapay - أمان - مصاري - OPay- الأهلي ممكن).