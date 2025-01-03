نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 18 ألف قضية تموينية للمخابز والبداليين التموينين والمحال والأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقرير يتضمن الانجاز النصف سنوى لمديرية التموين والتجارة الداخلية والخاص بحصر نتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن في النصف الثاني لعام 2024.

وثمن المحافظ على المجهودات الكبيرة التى تبذلها مديرية التموين بالجيزة من خلال التعاون المثمر مع احياء ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع تلاعب بعض التجار بالأسعار أو التعامل بالسلع والمواد التموينية وعدم الإلتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من المخالفات التي تؤثر علي اقوات المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حملات مديرية التموين أسفرت عن ضبط 18 الف و179 مخالفة متنوعة فى مجالات المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والبدالين التموينين والجمعيات الإستهلاكية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والاسواق والمحلات العامة .

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من تحرير وضبط 15 الف و265 مخالفة للمخابز البلدية والطباقي والمطاحن لعدم الإلتزام بمواصفات وأوزان الخبز أو التصرف في الحصص المقررة للدقيق المدعم وذلك بعد اثبات كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار النجار إنه تم تحرير 587 محضر تمويني لجمعيات استهلاكية وبدالين تموينين لعدم الإلتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه لافتا إنه تم تحرير 232 محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية.

وأوضح محافظ الجيزة ان الأسواق والمحال العامة شهدت خلال النصف الثاني من عام 2024 تكثيف الحملات الرقابية لضبط المنظومة السلعية حيث تم تحرير 3194 محضر تمويني لمنشآت مخالفة بعد ضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية أو تخزين واحتكار السلع بقصد رفع اسعارها وعددًا من المخالفات الأخرى.

وقد جاءت ابرز الضبطيات في مجال الدقيق البلدى المدعم ضبط 5339 شيكارة بوزن 50 كيلو ودقيق فاخر 668 شيكارة بوزن 50 كيلو و30 طن اقماح محلية و513 كيلو نخاله ناعمه و46942 لتر زيت طعام مجهول المصدر و16810 كيلو سكر حر و١٤٢٩ كيلو سكر تموينى و٣٣٦٨٠ كيلو ارز حر و15756 كيلو مكرونة و452 زبدة مغشوشة و197 كيلو سمن نباتي دون بيانات و411 جبن منتهية الصلاحية و10084 لتر خل و3750 كيلو بقوليات و970 كيلو علافه و400 كيلو شاى و1693 طن مخللات و1209 طن عسل و1950 كيلو ملح فاسد.

كما شملت المضبوطات بمجال السلع التموينية عن ضبط 33352 علبة سجائر متنوعة و852 علبة معسل و590 عبوة تبغ و993 اسطوانات بوتاجاز منزلى و144 اسطوانة بوتاجاز تجارى و54130 لتر سولار و42500 لتر بنزين و84208 لتر منتجات بترولية.

كما تضمنت المضبوطات فى مجال اللحوم والدجاج ضبط 15422 كيلو مصنعات لحوم ولحوم مجمدة مجهولة المصدر و76 كيلو لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر و30 كيلو اجزاء دواجن مجهولة المصدر و1195 كيلو سجق وعظام وأجنحة فراخ غير صالحة و5360 كيلو اسماك وجمبرى دواجن مجمدة.

بالإضافة إلى ضبط 5360 كيلو أسمدة زراعية و4000 كيلو عصائر بودر فاسدة و7020 كيلو لين بودر و400 كيلو حلوى المولد و4261 كيلو حلوى اطفال و50 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و260 علبة معطر جو و164 طن زيوت سيارات مغشوشة و2500 قطعة صابون و200 كيلو صابون سائل و80 جوال سماد يوريا بوزن 50 كيلو للجوال الواحد.

ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة التنفيذية باستمرار تكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق حفاظًا على السلامة العامة.