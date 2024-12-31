وزير العمل يلتقى مُمثلي شركات إلحاق عمالة موسم حج 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - جبران:هدفنا موسم حج ناجح..ولا تهاون مع الشركات التي لا تلتزم بالشروط والإجراءات المُتفق عليها

إلتقى محمد جبران وزير العمل ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،وذلك لبحث أخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.. وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات إستخراج المستندات الرسمية،.. واستمع الوزير للتحديات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، وذلك للعمل على إزالتها ،بالتنسيق مع الجهات المعنية...ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها ...

حضر اللقاء من وزارة العمل :إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ووليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي، ونصره سالم ممثل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة..كما شارك في اللقاء النائب اللواء عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس .