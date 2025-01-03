فيسبوك الآن ⛹️ بث مباشر مباراة الأهلي×شباب بلوزداد الجزائري حصريا الآن دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - فيسبوك ينقل بث مباشر مباراة الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري حصريا الآن دون تقطيع…الأهلي وشباب بلوزداد مواجهة مرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في قمة كروية اليوم بدوري أبطال إفريقيا

تتجهه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية اليوم الجمعة 3 يناير 2025، إلى مباراة نارية تجمع بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اللقاء الذي يُقام على ملعب "5 جويلية 1962" في الجزائر، يحمل أهمية كبرى للفريقين في صراعهما على التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تعرف على موعد بداية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا وتوقيتها في مختلف الدول العربية

حيث تنطلق صافرة البداية وفق التوقيتات التالية:

√ القاهرة: 9:00 مساءً.

√ الجزائر: 8:00 مساءً.

√ السعودية: 10:00 مساءً.

√ الإمارات: 11:00 مساءً.

و المباراة تمثل فرصة ذهبية للأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة.

بينما يسعى شباب بلوزداد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة.

تعرف القنوات الناقلة لمتابعة مباراة الأهلي× شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر:

1. بي إن سبورتس 2 HD (المشفرة):

√ التردد: 11054.

√ الاستقطاب: أفقي.

√ معدل الترميز: 27500.

√ معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

2. القناة الجزائرية الأرضية (Programme National):

•التردد: 11680.

• الاستقطاب: أفقي.

•معدل الترميز: 27500.

•شفرة Biss:1100001100000000

و سيُعلّق على اللقاء المعلق الشهير عصام الشوالي عبر قناة بي إن سبورتس، مما يضفي حماسة إضافية على أجواء المواجهة.

الأهلي وشباب بلوزداد

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

كما جاء ترتيب الفرق في المجموعة الثالثة كما يلي:

1. الأهلي المصري: 7 نقاط (3 مباريات).

2. أورلاندو بايرتس: 5 نقاط (3 مباريات).

3. شباب بلوزداد: 3 نقاط (3 مباريات).

4. ستاد أبيدجان: نقطة واحدة (3 مباريات).

فوز الأهلي اليوم سيضعه على أعتاب التأهل، بينما ستزيد آمال شباب بلوزداد في حال تحقيق نتيجة إيجابية.

مشوار الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في البطولة الأفريقية قبل بداية المباراة

• النادي الأهلي دور الـ32: تخطى جورماهيا الكيني بنتيجة (6-0) بمجموع المباراتين.

√ الجولة الأولى (دور المجموعات): فوز على ستاد أبيدجان (4-2).

√ الجولة الثانية: تعادل مع أورلاندو بايرتس (0-0).

√ الجولة الثالثة: اكتساح شباب بلوزداد (6-1).

• شباب بلوزداد دور الـ32:

√ تأهل على حساب ليوبارد الكونغولي بضربات الترجيح.

√ الجولة الأولى: خسارة أمام أورلاندو بايرتس (1-2).

√ الجولة الثانية: فوز على ستاد أبيدجان (2-0).

√ الجولة الثالثة: هزيمة كبيرة أمام الأهلي (1-6).

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني السويسري مارسيل كولر بالتشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

• خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

• خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

التشكيلة المتوقعة لشباب بلوزداد الجزائري أمام مواجهة الأهلي

من المتوقع أن يدفع المدير الفني لشباب بلوزداد بالتشكيلة التالية:

• حراسة المرمى: ألكسندر ميدينا.

• خط الدفاع: مختار بلخيثر، شعيب كداد، محمد بوقرة، شمس الدين نساخ.

• خط الوسط: زكرياء دراوي، هارون حراق، يحيى شايب.

• خط الهجوم: كريم عريبي، زكرياء بولحية، إسلام بكير.

أرقام وإحصائيات الأهلي أمام الفرق الجزائرية في البطولات الافريقيه

واجه الفرق الجزائرية 13 مرة في الجزائر:

فاز: مباراتين.

تعادل: 6 مباريات.

خسر: 5 مباريات.

هل يستطيع الأهلي كسر العقدة الجزائرية اليوم وتحقيق الفوز الثالث؟

أجواء المباراة وتوقعات الأداء قبل المباراة

الأهلي: سيبدأ اللقاء بضغط هجومي مستفيدًا من قوته الهجومية بقيادة كهربا وبيرسي تاو.

شباب بلوزداد: سيحاول استغلال الدعم الجماهيري لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

و من المتوقع أن تكون المباراة حافلة بالإثارة مع تحركات هجومية ودفاعية من الفريقين، في ظل السعي لتأمين النقاط الثلاث.

تابعوا المباراة لحظة بلحظة عبر القنوات الناقلة، حيث يعد اللقاء بالكثير من التشويق والإثارة في صراع القمة العربية الإفريقية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.