العالم اليوم - سوق دبي المالي يرتفع بنسبة 27% خلال 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 08:21 مساءً - سجل سوق دبي المالي ارتفاعا قويا خلال العام الماضي.

وأعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن تحقيق سوق دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 27 بالمئة خلال العام 2024.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد في تدوينة على منصة "إكس": "ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27 بالمئة خلال العام 2024".

وأضاف: "ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير".

وفي سياق منفصل، تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي للعام 2024 إقليميا، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة إكس: "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024 الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة موري ميموريال اليابانية".

وأضاف: "لتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز".

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها".