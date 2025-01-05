نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مبادرات دعم الصناعة.. خطوات مهمة تحتاج تطويرا جوهريا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 08:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أطلقت الحكومة مؤخرًا مبادرتين لدعم القطاع الصناعي، تستهدف إحداهما توفير تمويل ميسر بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، مع منح حوافز إضافية لتعزيز القيمة المضافة المحلية. وجاءت المبادرة الثانية عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، وتركز على تسهيل سداد المديونيات، وتقديم تخفيضات على أسعار الغاز وتكاليف توصيله، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحفيز التوسع الإنتاجي.

وبالرغم من الزخم الإيجابي الذي صاحب الإعلان عن هذه المبادرات، ألقى عدد من خبراء الصناعة ورؤساء الشركات بظلال من التوجس بشأن جدواها ومدى ملاءمة مخصصاتها لاحتياجات القطاعات المختلفة. حيث يرى بعض الخبراء أن حجم التمويل المخصص –الذي يعادل أقل من مليار دولار– لا يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات الثقيلة أو المشاريع ذات الطابع الابتكاري التي تتطلب استثمارات أضخم.

وأشاروا إلى أن سقف التمويل المحدد بـ75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، رغم أهميته للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قد لا يكون كافيًا لتغطية توسعات الصناعات الكبرى التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ومعدات عالية التكلفة.

وفيما أثنى البعض على خفض تكلفة الاقتراض، رأى آخرون أن سعر العائد البالغ 15% يشكل عبئًا على القطاعات الخاضعة للتسعير الجبري، مثل قطاع الأدوية، الذي لا يتمكن من تحميل الزيادات في التكاليف التشغيلية على المستهلك النهائي.

وطالب هؤلاء الخبراء بتخفيض سعر العائد إلى مستويات تتناسب مع طبيعة الصناعات الحيوية، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

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وتزايدت الدعوات لإعادة صياغة المبادرات لتشمل سياسات أكثر تكاملًا تلبي احتياجات القطاع الصناعي بشكل عام.

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