نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط بركان في إثيوبيا وإجلاء سكان لمناطق آمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، إن هناك بوادر لثوران بركان في منطقة عفار بعد تصاعد للدخان والغبار اليوم الجمعة.

وأظهر فيديو نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان بمنطقة عفار، وهو إحدى المناطق التي تأثرت بنشاط الزلازل في إثيوبيا مؤخرا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مسؤول محلي قوله إنه تم نقل عدد من السكان إلى مأوى مؤقت بطريقة منظمة لمنع تضررهم خوفا من ثوران البركان.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلازل ما زالت مستمرة في المنطقة، وأنها كانت أكثر وأقوى في الآونة الأخيرة.

ونقلت منصة Gazette Plus الإثيوبية، عن جينيت أسيفا، المديرة التنفيذية لمكتب أبحاث الجيوفيزياء بالمعهد الجيولوجي الإثيوبي، أن الانفجار الذي حدث لم يكن بركانا، بل ماء ساخن (حَرّة) يخرج من جوف الأرض، مشيرة إلى استمرار عملية جمع المعلومات على الأرض.

وذكرت أن تفجر بركان في ظل النشاط الحالي يظل محتملا بنسبة 50%.

وأمس أظهر مقطع فيديو متداول حدوث انشقاق في الأرض نتيجة الزلازل التي تجاوز عددها الـ 14 زلزالا في يوم واحد تركزت جميعها في منطقة عفر.

وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.