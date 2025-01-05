وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مسقط في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة -

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الأحد ٥ يناير، إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي، خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في سلطنة عُمان، كما يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان، ويختتم الزيارة بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.