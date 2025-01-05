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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي اليوم بيان يفيد بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال.

وقال البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير/ الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5/ 7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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