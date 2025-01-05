نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي اليوم بيان يفيد بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال.

وقال البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير/ الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5/ 7/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.