نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف وتطوير 32 شارعا بمدينة الحوامدية بتكلفة 11.3 مليون جنيه.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى محافظة الجيزة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلبًا للمواطنين.

حيث تقوم محافظة الجيزة، برفع كفاءة وتطوير ورصف 32 شارع بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل إلى 11.3 مليون جنية في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتحسين حركة سير المواطنين.

وتضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتي شارع الثورة.

حيث تأتي أسماء الشوارع كما يلي:

"تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسي الجزار، خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني، البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد، يوسف راغب ، الطموهي، الكاشف، الشهيد سيف، الحاج منسي، اسواق الباشتلي، عطا، حواش، الجوهري، دينا ".

بالإضافة إلى شوارع "مدرسة الثانوية بنات، مصنع الدولسي، اللواء أحمد سليمان، التوني، خلف الإدارة التعليمية".

وتفقد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، جانب من أعمال الخطة الإستثمارية بمدينة الحوامدية، والمنتهى منها حديثا للوقوف على جودة الأعمال ومدى الإلتزام بأعمال الصيانة الدورية.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.

كما استمع محافظ الجيزة، لشرح من مدير مديرية الطرق حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة فى التطوير وإجراء الاختبارات اللازمة لها قبل الاستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.

من ناحية آخرى اطلع محافظ الجيزة، على نسب التنفيذ في مشروع رصف وتطوير طريق 21 بطول ( 35 كم ) وعرض ( 20 م ) بمركزي الصف وأطفيح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعات الطرق بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة أن الطريق يمثل أهمية كبيرة لكونه أحد الطرق الرئيسية الذي يربط الحركة المرورية بدءًا من مركز ومدينة الصف مرورآ بمركز بمدينة أطفيح وصولآ إلي طريق الوسطي ببني سويف ومدخل طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر والذي يعد ضمن المشروعات التي تخدم حركة الاستثمار نظرًا لمروره علي العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية.