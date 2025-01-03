العالم اليوم - مطار دبي يتوقع استقبال 4.3 مليون مسافر بأول أسبوعين من يناير

انتم الان تتابعون خبر مطار دبي يتوقع استقبال 4.3 مليون مسافر بأول أسبوعين من يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 10:22 مساءً - يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 4.3 مليون مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الجاري.

وبحسب بيان صحفي، الجمعة، توقعت مطارات دبي أن تبلغ حركة المرور اليومية في المطار ذروتها في 3 يناير، حيث يصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى من 311 ألف مسافر، ليبلغ معدل عدد المسافرين اليومي خلال الاسبوعين الأولين من الشهر الجاري 287 ألف مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2018 - 2019.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، بالإضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم.

واستقبلت دبي 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أي بين يناير ونوفمبر، بزيادة قدرها 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ عدد السياح الدوليين 15.37 مليون سائح.

ووفق تقرير أداء السياحة "يناير- نوفمبر"، الصادر اليوم عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد استقبلت الإمارة نحو 1.83 مليون سائح دولي خلال نوفمبر.