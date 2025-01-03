انت الأن تتابع خبر مدرب تشيلسي: فوفانا قد يغيب لنهاية الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن خشيته أن يكون موسم الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، انتهى بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ولم يلعب فوفانا 24/ عاما/ ، الذي غاب عن موسم 2023 / 2024 كله بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول، عندما تم استبداله في المباراة التي فاز بها تشيلسي 3 / صفر على أستون فيلا.

وقال ماريسكا مدرب تشيلسي اليوم الجمعة إن إصابة فوفانا كانت أسوأ مما كان يخشى في البداية، وأن المدافع سيغيب "لفترة طويلة للغاية". ولا توجد خطة فورية لإجراء عملية جراحية له.

وقال ماريسكا:"ربما سيغيب لنهاية الموسم. لا نعلم تحديدا ما إذا كان سيغيب لنهاية الموسم أم لا، ولكن لسوء الحظ سيغيب عن جزء من الموسم". وأصبح فوفانا واحدا من أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم، عندما انضم لتشيلسي في صيف 2022 من ليستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار).

وقال ماريسكا :"بالتأكيد، غياب فوفانا يمثل خسارة كبيرة لنا". وشارك فوفانا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022 / .2023

وقال ماريسكا :"لا أعتقد أن هذه الإصابة يمكن مقارنتها بالبقية. هذه الإصابة عضلية، وأعتقد أنه لم يكن يعاني من قبل من مشاكل عضلية، لذلك فهي إصابة مختلفة. هو غير محظوظ نوعا ما، ولكنه سيعود وسيعود بشكل أفضل مما كان عليه قبل الإصابة". ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول، المتصدر.

ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس غدا السبت.