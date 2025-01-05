نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيا مع الزمالك في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق المصري البورسعيدي مع فريق الزمالك سلبيا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ 8 نقاط ليتصدر المجموعة بينما يرتقي المصري البورسعيدي للمركز الثاني برصيد 5 نقاط.

تضم المجموعة الرابعة أندية المصري البورسعيدي، وبلاك بولز، وإنيميبا النيجيري، الزمالك.



خاض المصري هذه المباراة بتشكيل أمام الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو.

خط الوسط: أحمد القرموطي،خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء:

محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو ، محمد الشامي، بابا بادجي.

تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

