نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة كبرى.. الاتحاد السكندري يغادر كأس مصر على يد تيم إف سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق تيم اف سى مفاجأة كبرى وفاز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الدور 32 من بطولة كأس مصر.

سجل على صابر الهدف الأول فى الدقيقة 11 وأضاف على صابر الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وظهر فريق تيم اف سى بشكل جيد وبادل الاتحاد السكندرى الهجمات وهدد مرماه ونجح في تسجيل هدفين.

وفى الشوط الثاني حاول الاتحاد العوده للمباراة وهدد مرمى فريق تيم اف سى وأضاع لاعبوه عدة فرص حقيقية للتهديف الا أن دفاع الفريق الضيف تصدى لكل هجمات الفريق الأخضر لتنتهى المباراة بفوز تيم اف سى بهدفين دون رد فى أولى مفاجآت الكأس.