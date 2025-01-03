نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة من شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعم بلاده بشكل كامل مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة شمال قطاع غزة.

وقال نيبينزيا: "نحن نؤيد بالكامل مشروع المنظمة ترتيب مهمة عاجلة إلى شمال القطاع من أجل نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى جنوب غزة".

وأضاف: "لا تزال هناك بعض الظروف الواجب توفيرها لتأمين الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف أن موسكو تدعو إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

وشدد على أن "الجيش الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي لسكان غزة، يدمر بشكل منهجي ومتعمد نظام الرعاية الصحية في القطاع، حيث أصبحت التفجيرات والقصف والمداهمات وإحراق المستشفيات أمرا شائعا".

من جهته، قال مدير عام الصحة بغزة إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 350 كادرًا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.